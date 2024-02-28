Мир 28 февраля 2024, 11:29 Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Албанию Глава МИД Албании заявил о визите Зеленского Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Игли Хасани в соцсети X. На Украине о визите Зеленского не информировали.

«Большая честь приветствовать <…> Зеленского в Тиране», — написал албанский дипломат.

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Информации о целях его поездки нет. Агентство AFP уточнило, что Зеленский намерен провести ряд встреч с региональными лидерами в рамках запланированного саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

По данным Reuters, речь идет о переговорах с лидерами Сербии, Северной Македонии, Косова, Боснии и Черногории. Агентство подчеркнуло, что Албания, Северная Македония и Черногория, входящие в блок НАТО, присоединились к западным санкциям против России. Эти страны уже отправляли оружие на Украину.

Ранее в МИД России заявили, что Зеленский поплатится за совершенные преступления. Это коснется всего руководства Украины.