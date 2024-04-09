Мир 09 апреля 2024, 05:11 Зеленский предупредил Запад о последствиях поражения Украины Зеленский: если Украина проиграет в конфликте, то другие страны будут атакованы РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страну ждет поражение, если американский конгресс не разблокирует пакет военной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Зеленский считает, что без помощи США его страна проиграет в конфликте с Россией.

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«Если Украина проиграет <…>, другие страны будут атакованы», — заявил украинский лидер в эфире телеканала CNN.

Зеленский добавил, что без поддержки американского конгресса Украине будет не только сложно победить на поле боя, но и в целом сохраниться в качестве независимого государства.

До этого Зеленский заявил о готовности получить военную помощь от США в кредит, главное, чтобы ее предоставили «только сегодня».

Как считает управляющий редактор The American Conservative Джуд Руссо, украинцам придется выплатить все предоставленные американцами деньги в виде военных контрибуций. Это серьезно ослабит страну, так как станет фактически неподъемной ношей для ее экономики.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал, что украинские военные все чаще говорят о свержении Зеленского в мае, когда закончатся его президентские полномочия.