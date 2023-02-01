Мир 01 февраля 2023, 11:34 Зеленский предупредил о новой волне увольнений «не соответствующих принципиальным требованиям» чиновников Президент Украины Зеленский анонсировал новую волну отставок чиновников и кадровых решений Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Кадровые перестановки на Украине продолжатся. Президент Владимир Зеленский пообещал в своем Telegram-канале, что уволит чиновников, которые не соответствуют требованиям.

«Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах», — сказал он в очередном видеообращении.

Реклама

Владимир Зеленский отметил: хотя в последние дни в стране установилось «кадровое затишье», это не значит, что все необходимые перестановки уже завершились. Он пообещал провести новую волну отставок и назначений.

В середине января Алексей Арестович ушел с поста советника офиса президента Украины, вслед за ним уволили замглавы офиса Кирилла Тимошенко, замгенпрокурора Алексея Симоненко, замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, замминистра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, замминистра социальной политики Виталия Музыченко и других. Писатель Платон Беседин предупредил, что эти отставки стали лишь началом больших скандалов, вызванных в том числе борьбой США и Великобритании за господство.