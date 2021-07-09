Президент Украины Владимир Зеленский намерен озвучить веские аргументы против газопровода «Северный поток — 2». Вопрос украинский лидер поднимет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Новый пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил на брифинге, что Зеленский расскажет о вреде СП-2 европейским странам и самой Украине. Его слова привел сайт «Главред».

«Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что „Северный поток — 2“ вредит как Украине, так и европейским странам», — подчеркнул Никифоров.

На встрече с канцлером Германии Зеленский также обсудит усиление роли Берлина в нормандском формате, «деоккупацию Крыма», энергобезопасность, энергоэффективность и партнерство в сфере экономики.

Сергей Никифоров занял место Юлии Мендель, которая несколько раз пыталась оставить должность пресс-секретаря Зеленскогго. Ранее он был ведущим новостей на телеканале «Украина 24», работал в штаб-квартире канала Euronews в Лионе.

Мендель после возвращения из отпуска станет внештатным советником руководителя офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.