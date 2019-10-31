Украинский лидер и Кабмин были готовы к решению Датского энергетического агентства разрешить строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах.

«Моя точка зрения — не только моя, но и нашего правительства, — мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила», — заявил Зеленский.

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По его словам, вопрос строительства газопровода относится не только к «энергетической безопасности», но и к геополитике. После выдачи разрешения Россия обретет силу, а вот Европа ослабнет.

Ранее Датское энергетическое агентство разрешило Nord Stream 2 прокладывать «Северный поток — 2» на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Дания оказалась последней страной, которая выдала соглашение.

Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Он нужен для поставок газа в Европу. «Северный поток — 2» критикуют страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Америка заинтересована в поставках в ЕС своего сжиженного природного газа.

После окончания строительства проект подключат к газотранспортной сети Норвегии. Тогда стартует транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу через Данию.