Зеленский предрек Украине будущее мощной кинодержавы

Президент Украины Владимир Зеленский собрался сделать все от него зависящее, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Такой мечтой глава государства поделился в День украинского кино — празднике, который отмечают во вторую субботу сентября.

«Мы должны наладить весь кинопроцесс — от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный творческий почерк дома и на международных экранах», — объяснил Зеленский.

По словам украинского президента, Украина уже сделала первые шаги к тому, чтобы стать такой державой. Так, предварительно одобрен законопроект о рибейтах — так называют возмещение части съемочных затрат. Принятие этого закона сделает Украину привлекательной для иностранных кинематографистов страной, уверен президент.

Зеленскому предложили смириться с реальными границами Украины Подробнее

А если страна станет привлекательной для зарубежных киношников, то и отечественные мастера, глядя на них, смогут создавать собственный качественный контент. Одновременно страна привлечет многомиллионные инвестиции, поделился мечтами Зеленский.

Вспомнив слова режиссера Сенцова, что он хотел бы «снимать кино и жить», глава украинского государства пообещал дать возможность всем украинским кинематографистам делать «две замечательные вещи: снимать кино и жить».