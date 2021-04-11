Зеленский предостерег от повторения ужасов Второй мировой войны

Украинский президент Владимир Зеленский призвал все цивилизованные страны объединиться для того, чтобы не допустить повторения ужасов Второй мировой войны. Об этом сообщили на сайте главы Украины.

Зеленский подготовил свое обращение по случаю Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей. Президент Украины отметил, что страна потеряла множество своих сыновей и дочерей в лагерях нацистов и на каторжных работах.

«Украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — сказал он.

От имени президента Украины к памятнику погибшим от рук нацистских захватчиков на территории мемориального комплекса «Бабий Яр» в Киеве возложили корзину цветов.

Урочище Бабий Яр — место массовых расстрелов, осуществленных немецкими оккупантами, которое стало самым страшным символом холокоста наряду с Освенцимом и самым большим захоронением узников нацистов на территории Украины.