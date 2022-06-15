Зеленский предложил включить в ЕС Украину и еще три страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости включить в Евросоюз четыре страны — собственную, Албанию, Черногорию и Северную Македонию. Государства он назвал дополняющими и усиливающими друг друга.

Украинский лидер высказался на счет членства в ЕС по итогам переговоров с премьер-министрами трех остальных стран. Его слова привело РИА «Новости».

«Наши страны — Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония — должны стать полноправными членами Европейского союза», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что конкурентами на «европейском пути» упомянутые им государства не являются. По словам Зеленского, они «только дополняют и усиливают возможности друг друга».

Северная Македония, Черногория и Албания получили статус кандидатов на членство в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил расширение Евросоюза за счет Украины.