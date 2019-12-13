Зеленский предложил упростить получение украинского гражданства беженцам из России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предложил упростить получение гражданства тем, кто служил в ВСУ или сбежал из России.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя Украинского государства, в документе предлагается при получении гражданства освободить от некоторых процедур россиян, «подвергнувшихся в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства». Также документ предлагает разрешить проходящим или проходившим службу по контракту в ВСУ не подавать спецзаявление об отказе от первого гражданства.

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Зеленский считает, что необходимо сократить перечень не зависящих от человека причин, по которым ему могут отказать в получении гражданства Украины, пересмотреть основания для потери гражданства, а также уточнить основания отказа. Во время инаугурации в мае 2019 года Зеленский заявил, что готов предоставить гражданство всем, кто хочет строить новую Украину.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. 10 декабря в Госдуме предложили отменить госпошлины за получение российского гражданства для проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.