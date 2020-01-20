Зеленский предложил создать неконфликтную историю Украины
Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать неконфликтную «общую историю». Он объяснил, что связано это с тем, что в стране проживают разные люди, имеющие своих разных героев в столице, на западе и в других областях, написала «Газета.ru», ссылаясь на иностранное издание.
В связи с тем, что на Украине живут люди с разной историей, а это крайне сложно, Зеленский предложил построить новую «общую историю» без конфликтных персонажей. Для этого президент Украины решил выбрать героев, чьи имена воспринимаются положительно сейчас и не будут вызывать противоречий в будущем.
Лидер Незалежной предлагает назвать памятники и улицы в честь людей, чьи фамилии не разжигают конфликтных ситуаций.