Зеленский предложил создать неконфликтную историю Украины

В связи с тем, что на Украине живут люди с разной историей, а это крайне сложно, Зеленский предложил построить новую «общую историю» без конфликтных персонажей. Для этого президент Украины решил выбрать героев, чьи имена воспринимаются положительно сейчас и не будут вызывать противоречий в будущем.

Лидер Незалежной предлагает назвать памятники и улицы в честь людей, чьи фамилии не разжигают конфликтных ситуаций.