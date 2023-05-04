Мир 04 мая 2023, 15:02 Зеленский предложил создать международный трибунал против России Президент Украины Зеленский предложил создать трибунал против России Flickr

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Украина выступает за создание международного трибунала против России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Международном уголовном суде, обращаясь к голландцам и представителям судебных институтов в Гааге.

«За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала», — процитировал Зеленского ТАСС.

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При этом российская сторона не раз подчеркивала, что трибунал ждет как раз представителей киевского режима — из-за их террористических и экстремистских действий.

Украинский президент накануне прилетел в Нидерланды. Он собирался, в частности, встретиться с главами МИД и Минобороны страны и посетить Международный уголовный суд. На этой площадке он уже сделал одно странное заявление — о том, что Украина намерена сделать разворачивающееся сейчас противостояние последним в мире. Официальный представитель МИД России Мария Захарова насмешливо заметила, что Зеленский «бредит о ядерной бомбе».