Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что ему предложили стать вице-премьером Украины по реформам. СМИ пишут, что назначение может состояться уже в пятницу.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили добавил, что поддерживает Владимира Зеленского и связывает с его командой большие надежды для Украины.

По словам бывшего грузинского президента, сейчас в стране очень сложный период, поэтому он относится к предложению Зеленского с большой серьезностью. Саакашвили заметил, что именно сейчас нужно быть смелыми в своих решениях и реформах.

Три собеседника в руководстве фракции партии «Слуга народа» сообщили изданию LIGA.net, вопрос о назначении Саакашвили может быть вынесен на внеочередном заседании Верховной рады, которое пройдет в пятницу, 24 апреля.

Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области в 2015–2016 годах. В 2017-м Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, но Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили паспорт.