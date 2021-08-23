Зеленский предложил России присоединиться к «Крымской платформе»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию принять участие в форуме «Крымская платформа». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к „Крымской платформе“ для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что в декларации саммита всегда будет срока для подписи представителя РФ.

«Скорее всего, эта подпись будет на последнем саммите „Крымской платформы“ в Ялте», — выразил надежду Зеленский.

В саммите «Крымская платформа», стартовавшем в понедельник, принимают участие 46 стран. Зеленский рассчитывает, что все они общими усилиями смогут усадить Россию за стол переговоров на предмет «возвращения» полуострова. Украинский лидер анонсировал принятие декларации по итогам саммита, в которой будет говориться о необходимости прекращения «оккупации» Крыма. К документу смогут присоединиться все желающие страны.

В Кремле назвали «Крымскую платформу» мероприятием, недружественным по отношению к России. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления об «аннексии» Крыма являются неприемлемыми в отношении российского региона.