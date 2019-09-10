Зеленский предложил Раде распустить ЦИК

11 сентября представители комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления проведут брифинг по этому вопросу.

Рада приняла закон об импичменте Подробнее

Согласно украинскому законодательству, полномочия всех членов ЦИК может досрочно прекратить Верховная рада по мотивированному представлению президента страны. Для принятия решения необходимо, чтобы за него проголосовали минимум две трети депутатов (300 человек).

Как заявил журналистам первый зампред фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, Зеленский хочет изменить состав ЦИК из-за «фактов бездеятельности» членов комиссии.

Партия «Слуга народа» была сформирована перед президентскими выборами для поддержки Владимира Зеленского. В Раде у нее абсолютное большинство — 254 депутата.