Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету сделать Иерусалим площадкой для переговоров России и Украины. Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами иностранных СМИ.

Также лидер Украины заявил, что готов к переговорам с Россией и надеется на то, что процесс мира «будет начат на практике, а не на словах». Он заявил: Украине нужны гарантии безопасности не только от России, но и от Запада. Комментируя итоги уже состоявшихся переговоров, Зеленский подчеркнул, что «вопросы обсуждаются» и стороны «начали о чем-то договариваться».

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что переговоры между Россией и Украиной проводятся практически ежедневно и есть позитивные сдвиги.

Ранее, 10 марта, Украина попросила Германию организовать встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Немецкий канцлер Олаф Шольц занялся переговорами со всеми сторонами. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой.