Мир 27 мая 2023, 01:03 Зеленский предложил проработать введение института гражданского партнерства Зеленский поручил проработать вопрос легализации однополых браков на Украине Flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в кабмин страны с поручением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар. Таким был его ответ на соответствующую петицию, которая набрала 25 тысяч голосов украинцев, сообщило РИА «Новости».

«Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам», — сказал он.

Реклама

Также Зеленский отметил, что попросил спикера парламента ускорить принятие закона «Об институте регистрируемых партнерств».

Ранее Верховная рада внесла на рассмотрение законопроект о регистрируемых партнерствах. В случае принятия граждане Украины смогут создавать однополые браки и пользоваться социальными гарантиями близких родственников.

Ранее Европейский суд по правам человека направил правительству Румынии обязательство принять законопроект, признающий однополые браки. Более 20 однополых румынских пар пожаловались в ЕСПЧ на местные ЗАГСы после отказа регистрировать их отношения официально. После этого ЕСПЧ постановил, что власти Румынии нарушили статью об уважении семейной и частной жизни Конвенции по правам человека.