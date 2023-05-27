27 мая 2023, 01:03
Зеленский предложил проработать введение института гражданского партнерства
Зеленский поручил проработать вопрос легализации однополых браков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в кабмин страны с поручением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар. Таким был его ответ на соответствующую петицию, которая набрала 25 тысяч голосов украинцев, сообщило РИА «Новости».
«Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам», — сказал он.
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Также Зеленский отметил, что попросил спикера парламента ускорить принятие закона «Об институте регистрируемых партнерств».
Ранее Верховная рада внесла на рассмотрение законопроект о регистрируемых партнерствах. В случае принятия граждане Украины смогут создавать однополые браки и пользоваться социальными гарантиями близких родственников.
Ранее Европейский суд по правам человека направил правительству Румынии обязательство принять законопроект, признающий однополые браки. Более 20 однополых румынских пар пожаловались в ЕСПЧ на местные ЗАГСы после отказа регистрировать их отношения официально. После этого ЕСПЧ постановил, что власти Румынии нарушили статью об уважении семейной и частной жизни Конвенции по правам человека.
Владимир Зеленский
ЛГБТ
Украина
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