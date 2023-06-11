Мир 11 июня 2023, 03:43 Зеленский предложил помощь Канаде в тушении лесных пожаров Зеленский заявил о готовности Украины оказать помощь Канаде в тушении пожаров РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи», — сказал глава государства.

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Лесные пожары бушуют в Канаде уже несколько недель, огнем охвачены несколько регионов страны. Зафиксировано более 400 очагов возгорания, больше половины из них пока потушить не удается. Власти объявили о сборе средств помощи пострадавшим.

В субботу, 10 июня, премьер Канады Джастин Трюдо побывал в Киеве. Он объявил о выделении очередного транша военной помощи Украине. Его объем составит 375 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Канада конфисковала российский транспортный самолет Ан-24, задержанный в прошлом году в Торонто. Воздушное судно намерены передать Украине.