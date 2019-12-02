Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму. Россия против

Президент Украины Владимир Зеленский ради возвращения Крыма под юрисдикцию Украины предложил новый формат для переговоров. По мнению главы государства, нужно организовать встречу в верхах между Киевом, Вашингтоном и Москвой. В Кремле уверены, что предмета для обсуждения — нет.

«Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США» — заявил Зеленский в ходе встречи с представителями изданий Time, Der Spiegel, Le Monde и Gazety Wyborczej. По мнению главы украинского государства, США могли бы помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям Вашингтона с Москвой, а также используя влияние США в Европе.

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Такое заявление Зеленский сделал за неделю до встречи глав государств в Нормандском формате, которая намечена на 9 декабря. В Париж приедут лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. На саммите будут обсуждать пути урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Обсуждение крымского вопроса в этом формате не предусмотрено.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат», — заявил Зеленский, добавив, что в Киеве считают Крым украинской территорией и хотят ее возвращения на родину.

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В Кремле отказались комментировать заявление украинского президента. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, темы для обсуждения в данном случае просто не существует, уточнила «Газета.Ру».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», — отметил Песков.

Впрочем, по словам Пескова, если Зеленский задаст Путину прямой вопрос относительно Крыма, российский лидер ответит подробно и обстоятельно, как он всегда это делает.

«Безусловно он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает — открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утром 2 декабря заявила, что Крым не вернется на Украину. Она напомнила, что полуостров уже был в составе Незалежной, но крымчанам не понравилось быть украинцами.