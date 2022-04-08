Зеленский предложил использовать «санкционный коктейль Молотова» против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении России нужен «санкционный коктейль» наподобие «коктейля Молотова». Так украинский лидер выразился, обращаясь к парламенту Финляндии, написало РИА «Новости».

«Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как „коктейль Молотова“», — отметил Зеленский.

Украинский лидер призвал к выходу компаний с российского рынка, введению нефтяного эмбарго и изоляции банков России от международной финансовой системы.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, отметил, что антироссийские санкции направлены против всех россиян, но добавил, что санкционный шторм не смог разрушить российскую экономику. По оценкам Мишустина, ее восстановление займет около полугода. Это время понадобится для того, чтобы экономика перестроилась.