Зеленский предложил использовать формат «Крымской платформы» для обсуждения Абхазии и Приднестровья | 360°

25 октября 2022, 16:15
Зеленский предложил использовать формат «Крымской платформы» для обсуждения Абхазии и Приднестровья
Зеленский: формат «Крымской платформы» надо использовать для обсуждения Абхазии
Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что формат форума «Крымская платформа», который создали для обсуждения притязаний киевского режима на Крым, необходимо распространить на другие территории. Например, на Приднестровье, Абхазию и Южные Курильские острова. Выступление Зеленского показали украинские телеканалы, сообщил ТАСС.
«Мы должны сделать формат „Крымской платформы“ стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ», — обратился украинский лидер к участникам проходящего в Хорватии форума по видеосвязи.
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Он объяснил, что имеет в виду регионы, которые, по мнению Украины, «поработила» Россия. Южные Курильские острова Зеленский назвал «северными территориями» — именно так о них говорят в Японии.
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Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, после грузинской агрессии в Южной Осетии. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией.
Владимир Зеленский
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