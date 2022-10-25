Зеленский предложил использовать формат «Крымской платформы» для обсуждения Абхазии и Приднестровья | 360°

Мир 25 октября 2022, 16:15 Зеленский предложил использовать формат «Крымской платформы» для обсуждения Абхазии и Приднестровья Зеленский: формат «Крымской платформы» надо использовать для обсуждения Абхазии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что формат форума «Крымская платформа», который создали для обсуждения притязаний киевского режима на Крым, необходимо распространить на другие территории. Например, на Приднестровье, Абхазию и Южные Курильские острова. Выступление Зеленского показали украинские телеканалы, сообщил ТАСС.

«Мы должны сделать формат „Крымской платформы“ стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ», — обратился украинский лидер к участникам проходящего в Хорватии форума по видеосвязи.

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Он объяснил, что имеет в виду регионы, которые, по мнению Украины, «поработила» Россия. Южные Курильские острова Зеленский назвал «северными территориями» — именно так о них говорят в Японии.

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Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, после грузинской агрессии в Южной Осетии. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией.