Мир 24 ноября 2022, 00:54 Зеленский предложил экспертам ООН посетить объекты критической инфраструктуры Украины Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил специалистов ООН приехать на объекты критически важной инфраструктуры страны. С таким предложением он выступил на срочном заседании Совета Безопасности организации.

«Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их [состояние]», — сказал лидер страны.

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Президент Украины участвует в обсуждении по видеосвязи. Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что онлайн-выступление Зеленского заявили на заседании в нарушение правил процедуры Совбеза. Срочную дискуссию по Украине организовали по просьбе киевских властей.

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Воздушную тревогу 23 ноября объявили по всей территории Украины. Сирены в населенных пунктах не выключали в течение двух часов. Взрывы на объектах инфраструктуры происходили в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве и других городах страны. Как сообщило Минэнергетики Украины, большинство местных жителей остались без света. Также от энергосистемы в аварийном режиме отключили Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую атомные электростанции.