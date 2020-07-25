Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере

Зеленский дал понять, что заинтересован в возобновлении сотрудничества с Египтом по производству и управлению спутниками, модернизации наземной базы управления полетами и оборудования для испытания космических аппаратов, а также в подготовке и обучении египетских специалистов.

Он заверил ас-Сиси в том, что у их стран есть большой потенциал для сотрудничества в сфере использования космоса в мирных целях.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия возможно будет осваивать Луну и строить научную базу на естественном спутнике Земли совместно с Китаем. При этом в NASA не раз заявляли о том, что надеются на сотрудничество с Роскосмосом в рамках реализации программы Artemis по изучению и освоению Луны.