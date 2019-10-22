Зеленский предложил Бразилии сотрудничество в сфере космоса

Украинский лидер предложил сотрудничество в сфере космоса во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио.

«Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома Алкантара», — сказано в пресс-релизе.

Согласно данным информационного агентства Nation News, в ходе встречи главы стран также обсудили экономические и торговые вопросы. Также Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и принял его приглашения посетить Украину в 2020 году.