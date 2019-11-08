Зеленский пожелал выучить украинский в совершенстве

Глава украинского государства знает об ошибках в речи, связанных с ударениями и употреблением некоторых слов, написало ИА Nation News. Тем не менее украинский лидер замечает, что его знания в этой области растут. Зеленский верит, что в будущем сможет добиться лучших результатов и будет говорить «краше» на государственном языке.

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«Необходима практика, больше говорить, лучше с умными людьми», — рассказал Зеленский.

Еще он признался, что при общении на русском языке тоже иногда сталкивается с трудностями. «Когда забываю слова, я спрашиваю, как это на русском, и называю украинское слово», — добавил глава государства.

Видеоролик Зеленский записал за рулем автомобиля Tesla. Зрители смотрели, как президент едет в машине, и слушали истории о его работе и жизни.

На Украине действует закон об исключительности украинского языка как государственного. Его подписал бывший президент Петр Порошенко, а в силу он вступил в мае 2019 года. Согласно документу, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники нацбанка обязаны разговаривать на украинском языке во время исполнения служебных обязанностей.