Зеленский пожарил журналистам шашлык

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с представителями СМИ на природе в честь Дня журналиста. Глава государства пожарил для гостей шашлык.

«Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы», — написал Зеленский в Instagram.

Он рад, что такие встречи превратились в хорошую традицию.

Встречу в таком формате Зеленский уже проводил год назад. Тогда президент и журналисты катались на велосипедах. В 2020-м фотографии в аккаунте украинского лидера с этого мероприятия набрали множество положительных отзывов. Однако сейчас многие подписчики обратили внимание, что со свободой слова на Украине возникли большие проблемы. Они заметили, что президент зовет на встречу только угодных ему представителей СМИ.

День журналиста ежегодно отмечается на Украине 6 июня.

В начале февраля украинские телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK перестали вещать. Зеленский ввел персональные санкции в отношении их владельца — депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.