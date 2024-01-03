Мир 03 января 2024, 01:28 Зеленский пожаловался Сунаку на количество запущенных по Украине ракет Зеленский: 500 ракет и дронов было запущено по Украине за пять дней РИА «Новости»

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За пять дней по Украине запустили 500 ракет и дронов. Такую информацию украинский президент озвучил в своем Telegram-канале. Он сообщил об этом британскому премьер-министру Риши Сунаку.

Зеленский поговорил с Сунаком по телефону. Он рассказал о запущенных по Украине ракетах и поблагодарил премьера Великобритании за вклад в прочность украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Поддержку Великобритании украинский президент назвал «существенной и разносторонней». Особенно он отметил поставки радаров, ракет и противодронных систем.

Во вторник, 2 января, стало известно о взрывах в Кривом Роге. В городе работала воздушная тревога. В тот же день взрывы гремели в Киеве, а звуки тревоги звучали в шести областях страны — Киевской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Житомирской.

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что на подготовку масштабного ракетного удара России потребуется четыре дня. Такое возможно, если есть готовые шаблоны, привело его слова Радио Sputnik.