Мир 25 мая 2023, 00:33 Зеленский пожаловался на участившиеся комбинированные атаки ВС России «РВ»: Зеленский пожаловался на участившиеся комбинированные атаки ВС России Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ВС России стали чаще проводить комбинированные атаки в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Также украинский лидер впервые назвал число примененных Россией БПЛА «Шахид/Герань» сообщил, какое количество из них не смогла сбить украинская система противовоздушной обороны (ПВО).

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«Сейчас Россия все чаще проводит комбинированные атаки. На счету нашей ПВО уже почти 900 сбитых „Шахидов“, а всего россияне использовали около 1160 „Шахидов“», — сказал Зеленский.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил, что за последние сутки российские войска ликвидировали порядка 400 бойцов ВСУ на ряде направлений в зоне проведения СВО. В частности, украинские военные потеряли более 40 солдат на Купянском направлении. Там же они лишились двух боевых бронемашин и гаубиц Д-20 и Д-30. На Краснолиманском направлении ВС России ликвидировали свыше 60 бойцов ВСУ, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.