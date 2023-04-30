Мир 30 апреля 2023, 19:32 Зеленский пожаловался на страх потерять рассудок Зеленский начал терять рассудок из-за отсутствия отпуска РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский начал терять рассудок из-за отсутствия отпуска с начала российской специальной операции. Об этом глава государства сообщил скандинавским журналистам, его интервью опубликовали на YouTube.

«У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго», — сказал он.

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Еще об одном самом большом страхе Зеленского ранее рассказали журналисты Financial Times. Украинский лидер опасается провала контрнаступления ВСУ и дальнейших переговоров с Россией.

Ранее Зеленский рассказал журналисту Дмитрию Комарову, что у него всегда с собой есть пистолет на случай, если «придется отстреливаться». По словам президента Украины, он готов использовать оружие в чрезвычайной ситуации, например при взятии в плен.

По словам Зеленского, в скором времени выйдет новый пакет санкций против компаний и лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Также он предупредил о «новых мощных шагах», которые якобы предпримут Украина и ее союзники.