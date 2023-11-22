22 ноября 2023, 07:38
Зеленский пожаловался на США американскому журналисту
Журналист Fox News Холл: Зеленский пожаловался на нехватку помощи со стороны США
Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал американский корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
Президент Украины встретился с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News. Во время общения с ними Зеленский говорил открыто и ничего не скрывал. По словам Холла, глава республики выразил беспокойство по вопросу предоставления помощи ВСУ со стороны западных коллег и американских властей.
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«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев», — рассказал журналист.
Зеленский признался, что эскалация конфликта Израиля и Палестины действительно отвлекла весь мир от Украины. Он назвал это «критическим моментом».
Зеленскому предрекли удар в спину со стороны союзников. Обозреватели турецкой газеты Cumhuriyet отметили, что на Украине может случится очередной Евромайдан только в результате действий стран Запада.
США
Владимир Зеленский
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