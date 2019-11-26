  • Зеленский пожаловался на сложные отношения с Россией

    26 ноября 2019, 15:10

    Андрей Иванов

    Президент Украины Владимир Зеленского ответил на заявление бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости восстановления отношений с Россией. Руководитель украинского государства заявил, что ситуация с Москвой слишком сложная, чтобы ее можно было быстро наладить.
    Зеленский пожаловался на сложные отношения с Россией

    «С Россией очень у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и если честно он будет начат в ходе „нормандской встречи“ четырех лидеров», — приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

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    Ранее Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что восстановление отношений между Россией и Украиной это насущный вопрос. Он обвинил американские власти в том, что они пытаются использовать Киев для ослабления Москвы.

    Коломойский считает, что в случае нормализации ситуации между странами, российское финансирование вполне сможет заменить кредиты Международного валютного фонда.

    Встреча глав Франции Германии, России и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе запланирована на 9 декабря. Переговоры пройдут в Париже.