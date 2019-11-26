Зеленский пожаловался на сложные отношения с Россией
«С Россией очень у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и если честно он будет начат в ходе „нормандской встречи“ четырех лидеров», — приводит РИА «Новости» слова Зеленского.
Путин и Зеленский по телефону поговорили о газе и трех возвращенных корабляхПодробнее
Ранее Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что восстановление отношений между Россией и Украиной это насущный вопрос. Он обвинил американские власти в том, что они пытаются использовать Киев для ослабления Москвы.
Коломойский считает, что в случае нормализации ситуации между странами, российское финансирование вполне сможет заменить кредиты Международного валютного фонда.
Встреча глав Франции Германии, России и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе запланирована на 9 декабря. Переговоры пройдут в Париже.