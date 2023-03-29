Мир 29 марта 2023, 16:09 Зеленский пожаловался на поставку для ВСУ неисправной западной системы ПВО Зеленский: одна из западных стран передала Украине неисправную систему ПВО U.S. Department of Defense

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Запад поставил Украине неисправную систему противовоздушной обороны. Такое заявление сделала президент республики Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

По его словам, из-за передачи неисправной системы ПВО украинские военные вынуждены «снова и снова ее менять». Какое именно государство поставило некачественную систему противовоздушной обороны, Зеленский не сообщил.

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В интервью президент Украины также рассказал, что некоторые виды оружия, которые обещал передать Запад, пока не появились в рядах ВСУ.

«На самом деле их (комплексов Patriot — прим. ред.) у нас нет», — признался Зеленский.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин ранее говорил о том, что Украине бесполезно передавать беспилотники MQ-9 Reaper. Он пояснил, что дело в эффективной работе российских систем ПВО.

Испанское правительство решило передать ВСУ шесть танков Leopard немецкого производства в апреле. А власти Франции собираются поставлять киевскому режиму в два раза больше снарядов калибра 155 миллиметров.