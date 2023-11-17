17 ноября 2023, 07:30
Зеленский пожаловался на опустевшие склады из-за сектора Газа
Зеленский заявил о нехватке боеприпасов из-за палестино-израильского конфликта
Военные склады по всему миру опустели, обострение конфликта между Израилем и Палестиной усугубило ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался журналистам на дефицит артиллерийских снарядов, сообщило AFP.
«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? [Снаряды] калибра 155 миллиметров. Наши запасы уменьшились», — сказал он.
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Владимир Зеленский заявил, что склады опустели по всему миру, а не только на Украине. Он сказал, что того объема снарядов, который его армия получила от Запада, недостаточно. Президент поддержал решение США нарастить производство.
Французские журналисты заявляли о нехватке снарядов ровно год назад. Газета Le Mondе сообщала, что запасы США и стран Европы из-за военной помощи Украине сократились до критического уровня, а их восполнение оказалось сложной задачей.
Владимир Зеленский
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Оружие
Конфликт Израиля и Палестины
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