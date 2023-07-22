Мир 22 июля 2023, 17:03 Зеленский пожаловался на нехватку западного оружия Президент Украины Зеленский заявил о нехватке у ВСУ западной дальнобойной артиллерии U.S. Department of Defense

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Украинским военным для продвижения на фронте необходима дальнобойная артиллерия. Пока договоренностей о поставках этих видов вооружения со странами НАТО добиться не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что окончательное решение в поставках оружия зависит от США. Но успеха пока переговоры не принесли.

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«Мы не решили некоторые вопросы относительно дефицитных видов оружия. Все же я бы обратил внимание на дальнобойное оружие, дальнобойную артиллерию», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что также войска страны столкнулись с серьезной нехваткой боевых самолетов. Но несколько украинских пилотов начнут обучение на западных истребителях в начале августа.

Командование украинских войск отдало приказ о контрнаступлении 4 июня. Однако добиться особого успеха в атаках военные не смогли даже при поддержке западной техники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, несмотря на большие потери личного состава, ВСУ еще не использовали все накопленные возможности.

Также он добавил, что командование ВСУ возложило слишком большие надежды на истребители F-16. Салливан подчеркнул, что самолеты не сыграют главной роли в ходе контрнаступления.

О разочаровании Запада в связи с провалами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что использование иностранной бронетехники, а также наемников из других стран оказались бесполезными перед профессиональной работой российской армии.