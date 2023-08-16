Мир 16 августа 2023, 23:20 Зеленский пожаловался на нехватку беспилотников Сайт президента Украины

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Украинским военным не хватает дронов, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, местные производства начали наращивать выпуск БПЛА.

Как отметил Зеленский, в каждой боевой бригаде его в первую очередь спрашивают о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороне.

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«Необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что производство дронов на Украине уже начали наращивать.

В воскресенье, 13 августа, украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Белгороде. В результате атаки пострадала 10-летняя девочка.

Врачи обнаружили у школьницы множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы. Ребенку потребовалась операция — из правого локтя девочки медики достали металлический осколок. Сейчас ей ничего не угрожает.