Мир 03 мая 2023, 03:23 Зеленский пожаловался на Белый дом и Пентагон из-за утечки секретных данных WP: Зеленский узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ YouTube

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Украинский глава Владимир Зеленский не вел никаких разговоров с Белым домом по поводу попавших в Сеть сверхсекретных документов американской разведки. Об утечке данных Пентагона он узнал, как и другие, из СМИ. Об этом президент Украины заявил в интервью газете The Washington Post.

«Я не получал заблаговременно информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. <…> Это определенно нехорошая история. Для нас это было невыгодно», — сказал Зеленский.

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Он также добавил, что эта ситуация сыграла не на пользу репутации Белого дома и США в целом.

Ранее в Сети появились документы, предположительно, американской разведки. В них было очень много сведений, связанных с Украиной. Например, там описывалось состояние ВСУ, планы американцев и НАТО по укреплению украинских войск. Подозреваемого в организации утечки уже задержали.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, часть слитых документов оказались недостоверными и стали объектом манипуляции.