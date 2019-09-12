Зеленский пожаловал часы и квартиры вернувшимся из России морякам

Владимир Зеленский провел встречу с освобожденными в результате обмена украинскими моряками и их семьями. Президент Украины пообещал, что в скором времени они получат жилье в Одессе. Также он подарил им президентские часы.

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Как сказано на официальном сайте главы государства, встреча прошла в неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Зеленский поздравил военных с возвращением. Моряки поблагодарили его за возможность вновь оказаться дома. Некоторые пригласили украинского лидера на свои свадьбы. Президент рассказал, что операция по их возвращению была очень сложной.

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — заявил он.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, а также 24 моряка. Последние были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В Россию также прилетели 35 человек. Среди них был глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении Boeing 777 в Донецкой области Владимир Цемах.