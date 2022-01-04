Зеленский поздравил украинцев с Новым годом с лимонадом в бокале вместо шампанского

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского снимали три дня. При этом собравшимся гостям разливали не шампанское, а лимонад «Живчик». Об этом изданию «Молодой Буковинец» рассказал профессор Олег Ангельский, который стал одним из гостей украинского лидера.

Ученый отметил, что на праздник его пригласили представители Офиса президента Украины. Они нашли его телефон и позвонили. Сами съемки, из которых после монтажа остались только 22 минуты шли три дня.

«Это все продолжалось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое — когда снимают фильм», — поделился Ангельский.

Он опроверг слухи, что гостей президента держали голодными, так на праздничных столах не было еды. Профессор пояснил, что кормили участников съемки в перерывах в отдельном помещении.

«Застолья с алкоголем не было. На съемках под видом шампанского использовали газировку „Живчик“. Кормили нас в другом месте», — отметил ученый.

Новогоднее обращение Владимира Зеленского продолжалось почти 22 минуты. Торжественную речь он произносил в окружении известных жителей страны: медиков, учителей, спортсменов, военных и других деятелей. Обращение президента транслировали почти все украинские телеканалы. Только два «Прямой» и «Пятый» выпустили в эфир обращение бывшего лидера страны Петра Порошенко. Он бывший владелец этих телеканалов. После того, как на Украине приняли закон «Об олигархах» он их продал.