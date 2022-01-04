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    04 января 2022, 21:26

    Зеленский поздравил украинцев с Новым годом с лимонадом в бокале вместо шампанского

    Участник новогоднего поздравления Зеленского рассказал о трехдневной съемке

    Анатолий Минкин

    Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского снимали три дня. При этом собравшимся гостям разливали не шампанское, а лимонад «Живчик». Об этом изданию «Молодой Буковинец» рассказал профессор Олег Ангельский, который стал одним из гостей украинского лидера.

    Зеленский поздравил украинцев с Новым годом с лимонадом в бокале вместо шампанского

    Ученый отметил, что на праздник его пригласили представители Офиса президента Украины. Они нашли его телефон и позвонили. Сами съемки, из которых после монтажа остались только 22 минуты шли три дня.

    «Это все продолжалось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое — когда снимают фильм», — поделился Ангельский.

    Он опроверг слухи, что гостей президента держали голодными, так на праздничных столах не было еды. Профессор пояснил, что кормили участников съемки в перерывах в отдельном помещении.

    «Застолья с алкоголем не было. На съемках под видом шампанского использовали газировку „Живчик“. Кормили нас в другом месте», — отметил ученый.

    Новогоднее обращение Владимира Зеленского продолжалось почти 22 минуты. Торжественную речь он произносил в окружении известных жителей страны: медиков, учителей, спортсменов, военных и других деятелей. Обращение президента транслировали почти все украинские телеканалы. Только два «Прямой» и «Пятый» выпустили в эфир обращение бывшего лидера страны Петра Порошенко. Он бывший владелец этих телеканалов. После того, как на Украине приняли закон «Об олигархах» он их продал.