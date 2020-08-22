Зеленский поздравил Эрдогана с обнаруженным в Черном море газом

Зеленский разговаривал со своим коллегой по телефону. Лидеры обсуждали шаги по укреплению двусторонних отношений и последние события в регионе.

«Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу», — говорится в сообщении.

Турция обнаружила новые месторождения газа в Черном море 19 августа. Объем — 320 миллиардов кубометров. Разведку рядом с границами Румынии и Болгарии проводило буровое судно Fatih.

С 2023 года Турция начнет добывать свой газ из этого месторождения. Исследовать месторождение будет государственная нефтяная компания Türkiye Petrolleri AO (TPAO). Власти оценили найденные запасы почти в 65 миллиардов долларов. Однако открытие месторождения газа и последующая добыча — всегда огромные коммерческие и геологические риски, рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что 320 миллиардов кубов — не такое уж и большое месторождение. Каждый год на нем можно добывать только несколько миллиардов кубов, писал «Царьград».