Мир 06 января 2024, 21:49 Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка Зеленский подписал указ о повышении в звании главы СБУ Малюка и его заместителя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава СБУ Василий Малюк и его заместитель Александр Поклад получили повышение в звании. Такие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документы опубликовали на сайте украинского главы.

Малюк был генерал-майором, а стал генерал-лейтенантом. Поклад носил звание бригадного генерала, а повысился до генерал-майора.

Реклама

Ранее Малюк сделал резкое заявление о нападении на Россию. По его словам, планы украинской службы безопасности касаются диверсий в «самом сердце». Глава ведомства пообещал устроить РФ сюрпризы.

Декоммунизаторы призвали СБУ разобраться в отказе жителей закарпатского села на западе Украины демонтировать памятник советскому солдату. Такое решение, по словам старосты населенного пункта, селяне приняли на общем собрании. Несогласные с этим обратились в СБУ с требованием провести с жителями села профилактические беседы.

Конфликт Владимира Зеленского и главкома Валерия Залужного обостряется. По данным британского журналиста, причиной стала излишняя самоуверенность украинского президента. Главнокомандующий ВСУ называет отношения с Зеленским «неудобным партнерством».