Зеленский потребовал запретить вещание российских телеканалов в ЕС

Евросоюзу нужно усилить санкции против России: запретить вещание российских телеканалов, заблокировать работу банковской системы и закрыть въезд для россиян. С таким заявлением в Праге на «Форуме 2000» выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило РИА «Новости».

«Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории Евросоюза», — заявил украинский лидер.

Средства массовой информации на Украине уже давно стали одними из главных врагов Владимира Зеленского. По его требованию Национальный совет безопасности запретил работу телеканалов NewsOne, ZIK и «112. Украина», принадлежащих оппозиционному депутату Тарасу Козаку. По решению СБУ прекратил работать сайт украинского издания «Страна».

Накануне депутаты Рады в первом чтении приняли законопроект о СМИ, который позволит блокировать любое неудобное издание, радиостанцию или телеканал без судебного решения. Эти полномочия передали Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

Документ раскритиковали как украинские журналисты, так и их европейские коллеги. Они заявили о введении цензуры на Украине, какой нет даже в самых авторитарных странах.