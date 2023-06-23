Мир 23 июня 2023, 20:46 Зеленский потребовал уволить главу Одесского военкомата за виллу в Испании Зеленский приказал уволить главу Одесского военкомата за взятки и виллу в Испании РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил главкому Залужному немедленно уволить главу Одесского военкомата за коррупцию. Об этом он написал в своем Telegram-канале, добавив, что о взятках Евгения Борисова «говорит вся страна».

Дело по статье о злоупотреблении служебным положением против одесского военкома было заведено в мае. Позже Минобороны Украины сообщило, что глава военкомата отстранен от исполнения обязанностей.

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Издание «Украинская правда» сообщило, что речь идет о Евгении Борисове, который за время СВО успел приобрести виллу на испанском побережье, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

«Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского „военкома“ — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — проинформировал Зеленский.

Глава государства добавил, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка вкупе с правоохранительным блоком и антикоррупционным агентством для проверки военкомов во всех областях.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области запретили госпитализацию мужчин без разрешения военкома. Соответствующий приказ выпустил областной военкомат.