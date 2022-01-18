Зеленский потребовал сократить список профессий, по которому украинок берут на воинский учет
Президент Украины Зеленский велел Минобороны пересмотреть положения воинского учета женщин
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минобороны страны пересмотреть положения по воинскому учету женщин. Он заявил главе ведомства Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения некоторых вопросов.
Зеленский в своем ответе на петицию отметил, что обратился к главе украинского Минобороны с просьбой о безотлагательной проработке поднятого вопроса. В петиции Зеленского попросили отменить приказ о постановке женщин на воинский учет.
«Я обратился к министру обороны Украины А. Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов, в частности: существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, смежных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом реальных потребностей обороны государства», — привело РИА «Новости» слова Зеленского.
Украинский лидер просит главу Минобороны страны урегулировать вопрос о порядке прохождения медосмотра, а также применять взвешенные подходы касательно ответственности за несвоевременную постановку на воинский учет женщин.
Кроме того, Зеленский обратился к министру с просьбой проработать вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет. Это нужно для того, чтобы избежать обязательного личного присутствия женщин.