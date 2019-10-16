Зеленский потребовал семь дней тишины для разведения войск в Донбассе

Зеленский подчеркнул, что перед тем как отозвать своих солдат, Киев намерен дождаться семи дней, когда военные действия вестись не будут. При этом соблюдение перемирия должны подтвердить участники миссии ОБСЕ.

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Глава Украины особо отметил, что шанс на соблюдение тишины на протяжении недели есть. Потому что уже два дня военные действия не идут.

«Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — заявил Владимир Зеленский.

В минувший вторник стало известно, что представители Киева в трехсторонней контактной группе отказались согласовывать новую дату разведения войск около населенных пунктов Петровское и Золотое.

Первоначально этот процесс должен был пройти еще 7 октября. Но в последний момент Киев отменил это решение, пояснив, что самопровозглашенные республики нарушили семидневное перемирие.

На протяжении недели войска Донецкой и Луганской народных республик подавали сигнал о готовности к разведению, но ответа не получали. В итоге они прекратили эти попытки 11 октября.

По итогам вчерашней встречи в Минске пресс-секретарь представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер написала на своей странице в Facebook, что Киев готов выполнить Минские соглашения при условии роспуска военных группировок самопровозглашенных республик, прекращения огня, допуска на территорию регионов миссии ОБСЕ и иностранных наблюдателей для мониторинга ситуации.