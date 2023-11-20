Мир 20 ноября 2023, 13:51 Зеленский потребовал не относиться к украинскому конфликту как к кино Зеленский: украинский конфликт — не кино, быстрых перемен не будет РИА «Новости»

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От украинского конфликта нельзя ждать постоянной смены событий, как в кино, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями телеканала Fox News. Политик подчеркнул, что «все завершится» не так быстро, и призвал не ждать скорых перемен, сообщил ТАСС.

«Люди почему-то относятся к этому как к кино и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться», — указал Зеленский.

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Тут же он указал, что для ВСУ происходящее — ежедневная работа и опускать руки у них нет права.

«И завершается все не так быстро, как нам хотелось бы, но у нас нет права опускать руки. И мы не будем этого делать», — заверил президент Украины.

Ранее Зеленский уже критиковал восприятие боевых действий и неудачного контрнаступления ВСУ. При этом он признавал, что украинские военные не добились успехов, но виной этому якобы стала нехватка западного вооружения. Вместе с тем украинский лидер заверил, что «контрнаступ» продолжится.