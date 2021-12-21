Зеленский потребовал назвать точный срок вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский настойчиво запросил назвать точные сроки вступления Украины в НАТО в 2022 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он уточнил, что правительство страны решительно настроено вступить в НАТО и в ближайшие годы — в Евросоюз.Также он выделил решение ситуации в Донбассе и возвращение Крыма.

В данный момент Украина является партнером НАТО, наделенным расширенными возможностями, добавило агентство «Утро.ру».