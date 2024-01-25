25 января 2024, 02:58
Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76
Зеленский: Украина настаивает на международном расследовании крушения Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение в России военного транспортника Ил-76 с украинскими пленными на борту. Он заявил, что будет настаивать на проведении международного расследования происшествия. Свое заявление украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале спустя полдня после катастрофы.
«Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных на Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — заявил Зеленский.
Реклама
Украинский президент отметил, что выяснением судьбы всех военнопленных занимается ГУР.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обрушился на киевские власти за молчание по поводу крушения лайнера с украинскими пленными на борту. Из-за разбившегося самолета Зеленский отменил поездку по Украине, об этом сообщили СМИ.
Владимир Зеленский
Военные
Россия
Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
Реклама
Реклама