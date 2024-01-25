Мир 25 января 2024, 02:58 Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76 Зеленский: Украина настаивает на международном расследовании крушения Ил-76 vk.com/belgorod1 / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение в России военного транспортника Ил-76 с украинскими пленными на борту. Он заявил, что будет настаивать на проведении международного расследования происшествия. Свое заявление украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале спустя полдня после катастрофы.

«Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных на Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — заявил Зеленский.

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Украинский президент отметил, что выяснением судьбы всех военнопленных занимается ГУР.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обрушился на киевские власти за молчание по поводу крушения лайнера с украинскими пленными на борту. Из-за разбившегося самолета Зеленский отменил поездку по Украине, об этом сообщили СМИ.