Мир 15 мая 2023, 00:04 Зеленский потерял телефон во время отъезда из Германии Bild: Зеленскому вернули забытые в Берлине телефон и пауэрбанк Официальный сайт президента Украины

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Сотрудники уголовной полиции Берлина обнаружили в служебной машине смартфон и белый пауэрбанк, которые забыл президент Украины Владимир Зеленский. Вернуть пропажу гостю из далекой страны правоохранители смогли, когда тот собирался вылетать в аэропорт на вертолете. Об этом сообщил корреспондент немецкой газеты Bild Фабиан Мацерат.

Утром журналист успел сделать несколько кадров во время визита Зеленского во дворец президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Украинский лидер сидел в машине и держал в руках смартфон, подключенный к пауэрбанку.

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Через два часа, когда Зеленский уже сидел в вертолете и готовился к полету в аэропорт, выяснилось, что свои гаджеты он оставил в салоне машины. Только в последний момент полицейские смогли передать телефон и пауэрбанк в руки президента Украины. Он в ответ поблагодарил их.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь с субботы на воскресенье, 14 мая. Это его первая поездка в Германию с начала проведения спецоперации. Первым его собеседником стал немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после президент Украины провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

Еще одной точкой Зеленского в Германии стал город Аахен, где ему вручили премию Карла Великого. Наградой отмечают людей, сделавших большой вклад в объединение Европы. Кроме медали и грамоты, украинский лидер получил денежный приз в размере пяти миллионов евро.

Во время торжественной речи Зеленского коробка с медалью упала на пол. Президент Украины остановил свое выступление и, поднимая награду, он выругался словом: «русские».