Мир 01 января 2024, 07:32 Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении Зеленский призвал украинцев выбрать между статусом беженца и исполнением долга РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин страны обязан сделать выбор между исполнением своего долга перед страной и статусом беженца. Его слова привела пресс-служба офиса администрации.

«Каждому украинцу, знаю точно, рано или поздно придется задать себе вопрос: кто я? Кем мне хочется стать? Победителем или жертвой? Гражданином или жертвой?» — задался вопросом он.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что ему предоставили план военных действий на 2024 год. Также, по его словам, у страны есть план международной работы в январе и намерение произвести как можно больше военной техники.

Ранее президент Украины заявил, что в 2023 году украинские военные якобы не отступили ни на одном из направлений в районе активных боевых действий, а также обезопасили небо и вернули под свой контроль море.