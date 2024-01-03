Мир 03 января 2024, 22:29 Зеленский поставил убийственное требование к генералам ВСУ Джонсон: Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать для перехода в оборону РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы армия страны оставалась на местах и сражалась. Он запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Зеленский давит на генералов. Он не приемлет их планы по отступлению, выводу войск и переходу в оборону. Особенно на фоне активного наступления российских войск по всем направлениям и по всей линии соприкосновения

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«Зеленский требует, чтобы они (украинские войска — прим. ред.) оставались и сражались дальше. Это только приводит к большим потерям», — рассказал Джонсон.

Население Украины устало от боевых действий. Украинцы все больше разочаровываются в Зеленском. Особенно после провала контрнаступления ВСУ.

Сам Зеленский злится по этому поводу. Во время интервью британским журналистам он был сгорблен, зол, раздражен и барабанил по столу. Он даже не скрывал свое состояние и прямо заявил, что его злит отстраненность украинцев от конфликта и медлительность и колебания западных союзников.