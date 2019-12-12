Зеленский: пост Авакова дан ему не за раскрытое убийство Шеремета

Он также опроверг любые договоренности насчет сохранения за Аваковым на поста главы МВД.

«У нас серьезное дело — убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких „договоренностей на крови“ не делает», — подчеркнул украинский лидер.

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Сам глава МВД ранее также опроверг наличие подобных неофициальных договоренностей.

«Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — заявил Арсен Аваков.

Сегодня на Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, погибшего во время взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года.